Informatie Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de 'API van het jaar'. Zo wil de overheidsdienst het goed gebruik van API's rond overheidsdiensten verder in de kijker zetten.

De wedstrijd reikt twee prijzen uit, een voor de beste API en voor 'beste toepassing van een API'. Zowel ondernemingen, overheidsinstanties als lokale besturen kunnen tot 10 september hun project indienen. In de tweede helft van oktober worden de genomineerden bekendgemaakt. De prijzen worden uitgereikt op 25 november op de Trefdag Digitaal Vlaanderen.

API's (Application Programming Interface) zorgen er voor dat verschillende toepassingen vlot met elkaar kunnen communiceren. Zo kan informatie uit een databank of een bepaalde app vlot doorstromen naar een andere app of database. Met de prijsuitreiking wil Informatie Vlaanderen het API-beleid dan ook stimuleren en goede praktijken in de kijker zetten.

Het is intussen de tweede editie van de prijsuitreiking. Vorig jaar gingen de prijzen naar Realsmart van CIB Vlaanderen vzw (beste toepassing van een API) en naar de Uitdatabank van Publiq als beste API.

