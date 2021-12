Zowel op vast als mobiel internet ligt de snelheid in Vlaanderen een stuk hoger dan in Wallonië of Brussel. Limburg heeft het snelste vast internet.

Gebruik je in ons land mobiel internet dan haal je doorgaans 48,88 Mbps. Zit je op een vaste verbinding dan is dat 72,90 mbps. Dat becijfert Ookla, het bedrijf dat onder meer achter Speedtest.net zit. De cijfers in dit stuk slaan op metingen uit het derde kwartaal en zijn telkens de mediaan en geven inzichten per operator en per regio en daar zitten nogal wat verschillen op.

Mobiel

Mobiel staat ons land met 48,88 Mbps op de 29e plaats wereldwijd, al zakken we daar zes plaatsen. We moeten daarbij opmerken dat Ookla haar meetresultaten zelf heeft aangepast, van gemiddelden naar de mediaan. Binnen West-Europa zijn we daarmee vijfde, na Nederland (84,59 Mbps), Zwitserland (71,76 Mbps), Luxemburg (69,81 Mbps) en Oostenrijk (49,98 Mbps)

Telenet/Base is daarbij de snelste met 56,82 Mbps bij Base of 56,73 Mbps bij Telenet. Dat illustreert meteen ook dat de cijfers na de komma bij zulke metingen minder belangrijk zijn, want het gaat hier om hetzelfde netwerk en dezelfde operator. Maar de mediaansnelheid is wel een nuttige indicator van wat je mag verwachten.

Na Telenet volgt Proximus met 53,58 Mbps. Orange haalt 39,09 Mbps.

Vast internet

Kijken we naar de vaste verbindingen dan ligt de mediaan in ons land op 76,55 Mbps. Binnen West-Europa zitten we daarmee op de zesde plaats, waarbij Zwitserland (104,58 Mbps) en Spanje (101,10 Mbps) de snelste netwerken hebben, gevolgd door Nederland (93,2 Mbps), Luxemburg (89,24 Mbps) en Frankrijk (75,47 Mbps).

Wat hier vooral opvalt zijn de verschillen per gewest en per operator. Telenet is veruit de snelste met 124,89 Mbps. De Waalse kabelaar Voo haalt 94,63 Mbps, Orange klokt af op 82,20 Mbps, Proximus op 43,45 Mbps en Scarlet op 35,34 Mbps.

Hier moeten we wel nuanceren dat die resultaten deels zijn beïnvloed door de abonnementen die worden genomen. Zo gebruikt Orange de netwerken van Voo en Telenet voor haar vast internet, en gebruiken Proximus en Scarlet ook hetzelfde netwerk. Al valt moeilijk te ontkennen dat de kabelnetwerken het een stuk beter doen dan de VDSL-lijnen van Proximus en Scarlet. Iets wat met de uitrol van glasvezel binnen enkele jaren wel drastisch kan verschuiven.

Trager in het Zuiden

Voor mobiele snelheid ziet Ookla vooral een verschil tussen de gewesten. Waar de Vlaamse provincies, behalve Limburg vlot boven de 50 Mbps uitkomen, merkt het bedrijf wel op dat vooral in Luxemburg (28,40 Mbps) en Namen (28,71 Mbps) de snelheden een stuk lager liggen.

Ook in het vaste netwerk zijn de verschillen per gewest merkbaar. In Vlaanderen ligt de mediaan op 87,02 Mbps. In Brussel zakt dat terug naar 60,40 Mbps en in Wallonië naar 55,66 Mbps.

Per provincie liggen die resultaten minder uit elkaar, zowat alle Vlaamse provincies halen 84-90 Mbps, al heeft Limburg met een mediaan van 90,07 Mbps het snelste internet van het land. In Wallonië heeft Waals-Brabant de hoogste mediaan met 60,15 Mbps, nipt gevolgd door Namen met 58,90 Mbps.

VAE en Singapore snelst, Oost-Timor en Afghanistan traagst

Wereldwijd haal je mobiel de hoogste snelheid in de Verenigde Arabische Emiraten, daar ligt de mediaan op 130,19 Mbps, gevolgd door Noorwegen (107,50 Mbps) en Zuid-Korea (98,93 Mbps). Voor de snelste vaste internetverbindingen moet je naar Singapore (188,11 Mbps), Thailand (173,44 Mbps) of Hong Kong (170,48 Mbps).

De laagste mobiele snelheden vinden we in Palestina, Afghanistan, Venezuela en Oost-Timor. Daar liggen de snelheden rond de 5-6 Mbps. Voor vast internet zijn Syrië, Yemen, Niger, Turkmenistan, Cuba en Afghanistan de hekkensluiterd met telkens nog geen 3 Mbps.

