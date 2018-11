Vlamingen luisteren steeds meer digitaal naar radio

DAB+ staat voor Digital Audio Broadcasting en is op termijn de digitale opvolger van FM. Digitaal radio luisteren gebeurt nu via vast en mobiel internet (12 procent), via digitale tv (6 procent) en in de ether via DAB+ (3 procent). Voor DAB+ is een nieuw DAB+ radiotoestel nodig. In België staat de teller van verkochte DAB+ radio's, inclusief autoradio's, op ruim 540.000. In de eerste helft van 2018 reed 30 procent van de nieuw verkochte auto's de garage uit met standaard een DAB+ autoradio aan boord. Met deze resultaten kent Vlaanderen met DAB+ een mooie start binnen Europa.

"Wij zijn blij verrast met de resultaten. De Vlaamse overheid stimuleert de digitalisering van het medium radio. Het is goed te zien hoe de stations samenwerken en ook retailers en fabrikanten van DAB+ radio's betrokken zijn. Ook het percentage auto's dat wordt geleverd met standaard DAB+ aan boord, zal snel toenemen", zegt Sven Gatz, minister van Cultuur, Jeugd en Media.

Vandaag starten de Week van de Digitale Radio en de campagne 'De Kracht van Radio', met de focus op DAB+. DAB+ biedt luisteraars meer radiozenders, digitale geluidskwaliteit en zit gratis in de lucht. Tegelijkertijd met de campagne is ook een informatiewebsite gelanceerd rond radio luisteren via DAB+: www.dabplus.be.