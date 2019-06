Asco, een bedrijf uit Zaventem dat vliegtuigonderdelen maakt, moet zeker twee dagen de deuren sluiten omdat het getroffen werd door een hack.

Asco telt in ons land ongeveer duizend werknemers. Volgens de VRT, dat zich baseert op vakbondsbronnen, zijn de servers van het bedrijf gehackt en is er daarom technische werkloosheid bij zo goed als alle personeelsleden. Ook in andere vestigingen van het bedrijf zouden er problemen zijn.

De onderdelenbouwer is van oorsprong een Belgisch bedrijf maar is sinds een jaar in handen van SRIF. Wereldwijd telt Asco 1400 medewerkers met vestigingen in Duitsland, Canada en de VS.

Tegenover Data News bevestigt Asco het nieuws van de hacking, maar het wil op dit moment niet ingaan op de details.