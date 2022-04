In Antwerpen krijgen anderstalige nieuwkomers een opleiding tot glasvezellasser, een knelpuntenberoep dat weinig te maken heeft met het klassieke lassen. Het creatief invullen van de vele vacatures is hard nodig, zeker als we ons supersnel internet, glasvezelnetwerk en mobiele 5G-netwerk willen uitbouwen.

'Er is voor deze job heel wat krapte op de arbeidsmarkt', weet Antwerps schepen voor werk Erica Caluwaerts. Van daaruit groeide het initiaftief om laagdrempelige opleidingen te organiseren, samen met sectorspeler Jacops en Rising You, de organisatie die jonge talenten naar boeiende jobs begeleidt.

Specifieke leerbehoeften

Uniek aan de opleiding is dat ze aangepast is aan de specifieke leerbehoeften van anderstalige nieuwkomers. 'Het is de ambitie om elke deelnemer te laten doorstromen naar een duurzame job', zegt Caluwaerts. 'Ze worden zowel taalkundig als technisch opgeleid. Zo combineren we de twee belangrijkste factoren om nieuwkomers volledig te integreren.'

'We zoeken heel wat glasvezellassers voor het aansluiten van het netwerk op de gevel van klanten of mobiele antennes', legt Filip Tersago van Jacops uit. 'Een opleiding tot glasvezellasser is helaas niet beschikbaar in het reguliere aanbod.'

Beroepsverkennende stage

De opleidingen gaan door aan de klimzaal van Rising You. Stad Antwerpen ondersteunt het opleidingstraject. Dat duurt twaalf weken en omvat naast een opleiding op maat van het knelpuntberoep ook een beroepsverkennende stage van twee weken. Daarna moet er een aanwerving volgen of extra bijscholing naar een hoger niveau.

Rising You faciliteert de integratie van vluchtelingen aan de hand van sport, opleidingen en begeleiding naar werk. Beroepsopleidingen worden er dubbel op maat ontwikkeld: op maat van knelpuntvacatures voor bedrijven, én op maat van de specifieke leerbehoeftes van anderstalige nieuwkomers. Er is een tewerkstellingspercentage van meer dan 90 procent van de cursisten.

'Er is voor deze job heel wat krapte op de arbeidsmarkt', weet Antwerps schepen voor werk Erica Caluwaerts. Van daaruit groeide het initiaftief om laagdrempelige opleidingen te organiseren, samen met sectorspeler Jacops en Rising You, de organisatie die jonge talenten naar boeiende jobs begeleidt.Uniek aan de opleiding is dat ze aangepast is aan de specifieke leerbehoeften van anderstalige nieuwkomers. 'Het is de ambitie om elke deelnemer te laten doorstromen naar een duurzame job', zegt Caluwaerts. 'Ze worden zowel taalkundig als technisch opgeleid. Zo combineren we de twee belangrijkste factoren om nieuwkomers volledig te integreren.''We zoeken heel wat glasvezellassers voor het aansluiten van het netwerk op de gevel van klanten of mobiele antennes', legt Filip Tersago van Jacops uit. 'Een opleiding tot glasvezellasser is helaas niet beschikbaar in het reguliere aanbod.'De opleidingen gaan door aan de klimzaal van Rising You. Stad Antwerpen ondersteunt het opleidingstraject. Dat duurt twaalf weken en omvat naast een opleiding op maat van het knelpuntberoep ook een beroepsverkennende stage van twee weken. Daarna moet er een aanwerving volgen of extra bijscholing naar een hoger niveau.Rising You faciliteert de integratie van vluchtelingen aan de hand van sport, opleidingen en begeleiding naar werk. Beroepsopleidingen worden er dubbel op maat ontwikkeld: op maat van knelpuntvacatures voor bedrijven, én op maat van de specifieke leerbehoeftes van anderstalige nieuwkomers. Er is een tewerkstellingspercentage van meer dan 90 procent van de cursisten.