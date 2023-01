Philippe Cammaert wordt de nieuwe Country Leader voor België en Luxemburg bij VMware. Hij treedt daarmee in de voetsporen van Sophie Decock.

Cammaert en brengt meer dan twintig jaar ervaring in de IT-wereld met zich mee. Tot voor kort was hij actief bij Temenos, waar hij zich als commercieel directeur toelegde op SaaS voor de bankwereld. Daarvoor vervulde hij gedurende negen jaar verschillende salesmanagementfuncties bij Oracle. Ook was Cammaert een tijdlang Country Leader van Oracle Luxemburg.

Zijn eerste kennismaking met VMware kwam er al vroeg in zijn loopbaan, toen hij als accountmanager bij EMC aan de slag ging. Verder werkte Cammaert nog voor IT-spelers als Isiwis Sarl en Hewlett Packard/Compaq. Bij dat laatste bedrijf startte hij zijn professionele carrière in 2000, na zijn studies bij onderwijsorganisaties als EPHEC, Haute Ecole 'Francisco Ferrer' de la Ville de Bruxelles, en de Amerikaanse Sacred Heart University.

Van cloud-first naar cloud-smart

Over zijn nieuwe rol als Country Leader BeLux bij VMware zegt Cammaert: 'De sector staat dit jaar voor enkele belangrijke uitdagingen. Zo neemt de focus op duurzaamheid alleen maar toe, terwijl ook de Europese regelgeving prioriteit geeft aan een vermindering van ons energieverbruik.' Voor bedrijven kan een deel van de oplossing liggen in datacenters die op hernieuwbare energiebronnen draaien, meent Cammaert.

VMware verwacht daarnaast dat cloud-first uit de mode zal geraken dat en bedrijven voor een cloud-smart aanpak zullen gaan kiezen. 'De cloud is zo complex geworden dat leiders hun strategie niet meer rond die cloud willen bouwen. Ze beseffen dat ze zich veel meer kunnen onderscheiden door te focussen op het maken van gedistribueerde apps. Het is dan de taak van hun infrastructuur- en architectuurteams om te bepalen welke multi-cloud aanpak ze daarvoor nodig hebben.'

