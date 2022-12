CIO's hebben het volgens VMware graag over 'The Great Re-platforming' van hun bedrijf. Het softwarebedrijf meent dat een slimmere cloudaanpak nodig is om zo'n transformatie te doen slagen.

Zoals dat gebruikelijk was vóór de pandemie, verzamelde softwarebedrijf VMware vorige maand in de Catalaanse hoofdstad enkele duizenden Europese klanten en partners voor de Explore (voorheen VMworld) conferentie. Grote aankondigingen werden niet verwacht en die kregen we ook niet - die waren er eind augustus wel bij de Amerikaanse Explore conferentie in San Francisco. Het softwarebedrijf dat groot geworden is met server- en desktopvirtualisatie en de eerste 'cloud computing' golven wil ondertussen vooral groot zijn in cloud first en multi-cloudomgevingen en deelde op de conferentie haar idee over de beste aanpak. 'We zijn altijd een infrastructure software company geweest en dat blijven we ook de komende jaren: dat zal altijd onze core blijven', zei VMware-CEO Raghu Raghuram tijdens een vragenuurtje met de pers. 'En als je mij vraagt what's next, dan antwoord ik altijd dat ik liever focus op what's current', en dat is bedrijven helpen omgaan met wat hij als cloud chaos omschrijft.

Cloud chaos

'Wij zien dat bedrijven die voor een cloud first aanpak gegaan zijn de afgelopen jaren vooral in cloud chaos beland zijn en dat is een gedeelde verantwoordelijkheid van iedereen', zegt Raghuram. Meer dan tien jaar geleden stond cloud first vooral synoniem voor de eerste public clouds. Of beter: één enkele cloud waarin alle (mobiele) apps van een bedrijf moesten in passen. Na verloop van tijd stapten de meeste CIO's af van dat idee om vast te blijven hangen aan één cloudspeler. Het resultaat is dat een overweldigende meerderheid van de bedrijven nu een multi-cloudmodel hanteert met bijvoorbeeld twee publieke cloudleveranciers en eventueel nog een private cloud er bij. Maar elke cloud heeft vaak eigen technische teams nodig, interoperabiliteit is geen evidentie, fragmentatie van security is een uitdaging en de complexiteit groeit bijgevolg met de dag. 'Dat is wat ik als cloud chaos beschrijf en wat CIO's momenteel hindert om slimmer te kunnen digitaliseren', aldus Raghuram.

'CIO's zien dit tijdperk als de jaren van 'The Great Re-platforming' van hun bedrijf. Maar dan gaan ze die cloud chaos wel moeten oplossen', zegt Raghuram, die drie obstakels ziet om zo'n transformatie in bedrijven te doen slagen. 'Er is om te beginnen een gigantisch wereldwijd tekort aan skills, gaande van software-ontwikkeling tot cloud operations. Ten tweede weegt het belang van enterprise apps zwaar door: applicaties die vaak moeilijk te moderniseren en te migreren zijn naar de cloud. En ten derde is de fragmentatie en beveiliging van applicaties doorheen verschillende clouds een zware hindernis.'

'What's next? Ik focus liever op what's current'

'Cloud smart' architectuur

Om die problemen op te lossen, moeten bedrijven volgens VMware werk maken van een 'cloud smart' architectuur: eentje die alle teams toelaat om beter om te gaan met de complexiteit die multi-cloudomgevingen met zich meebrengen. 'Uiteindelijk moet je zo bijvoorbeeld eenvoudiger de juiste cloud kunnen kiezen die best past bij wat die ene applicatie precies nodig heeft', aldus de CEO. Zo'n cloud-smartaanpak betekent onder meer ook een snellere ontwikkeling van applicaties - welke CIO zit niet met die uitdaging - en een frictionless ervaring over alle applicaties heen voor eindgebruikers: nog zoiets waar CIO's al eens mee sukkelen. Met als fundamenten daarvoor - wat dacht u - VMWare-producten als vSphere 8 (hypervisor, containers), vSAN 8 en NSX (netwerkvirtualisatie).

'Maar is het ook duurzaam?'

'Die transitie naar cloud smart en de weg daarheen is zeker ook van belang voor België: cloud chaos bestaat ook hier', zegt Erik de Geus, general manager Benelux bij VMware in een gesprek met Data News. 'Veel CIO's in België en Nederland zijn op zich tevreden met de re-platforming die ze aan het uitvoeren zijn, maar willen wel versnellen. Ik voel dat de IT-markt nu uitkijkt naar oplossingen die die versnelling kunnen helpen realiseren. Maar de vraag die bijna automatisch volgt bij veel klanten is of die nieuwe oplossingen ook duurzaam zijn en daar spelen we met onze software zeker op in', klinkt het.

Aria is bijvoorbeeld een hele orchestratielaag waarin sustainability een belangrijke rol speelt. 'Uiteindelijk evolueren we naar een scenario waarbij je voor elke workload en elke applicatie precies kan berekenen wat de impact is als je een aanpassing doorvoert. Hoe duur is het als ik een workload verplaats van de ene naar de andere cloud? Maar ook en vooral: wat is de impact op de energiekosten?', legt de Geus uit. 'Aria moet kosten en energieconsumptie inzichtelijk maken én toelaten dat je daar dan ook concreet acties kan aan verbinden, zoals bijvoorbeeld intern doorbelasten. Dit is echt een thema dat speelt in onze lokale markt', aldus de Geus.

En dan is er nog Broadcom

Over de nakende overname door Broadcom werd in Barcelona misschien nog het meest gepraat door pers en bezoekers, maar werd officieel niet veel gelost. VMware-CEO Raghu Raghuram hield de lippen stijf op elkaar en herhaalde enkel dat in de nieuwe structuur Broadcom de naam voor de halfgeleiderbusiness zal blijven en dat de software-afdeling onder de naam VMware zal verdergaan. Europese CIO- en gebruikersverenigingen toonden wel al hun bezorgdheden en hebben de Europese Commissie al attent gemaakt op het 'overnamepalmares' van Broadcom dat met CA Technologies in 2018 en Symantec in 2020 niet bijster mooi oogt. 'Er is al veel gezegd over het verleden, maar ik zie toch vooral dat Broadcom veel tijd en geld investeert om VMware goed te kunnen begrijpen', zegt de Geus daarover. 'Bij VMWare Explore in San Francisco was de Broadcom-CEO ook nadrukkelijk aanwezig. Ik voel toch aan dat hij het DNA van VMware wil behouden en dat hij aandacht heeft voor onze bedrijfscultuur. Op zich is het goed dat klanten zich uitspreken over een overnamepartner, maar ik kijk toch vooral met een positieve blik naar de toekomst.'

