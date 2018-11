VMware gaat nauwer samenwerken met IBM

De nieuwe diensten moeten er voor zorgen dat VMware workloads vlot naar de cloud van IBM kunnen worden gemigreerd of uitgebreid. Daarbij gaat big blue een geautomatiseerde cloudarchitectuur leveren die er onder meer voor moet zorgen dat failovers in een IBM cloudregio automatisch gebeuren. Of anders gezegd: als het foutloopt in datacenter 1, dan worden er automatisch nieuwe virtuele machines met dezelfde applicaties opgestart in datacenter 2.

Concreet wordt VMware vRealize Operations nu beschikbaar op IBM Power Systems, wat toelaat om een heterogene infrastructuur op één dahsboard te bekijken. Tegelijk beloven beide bedrijven een gezamenlijk innovation lab waarin beiden werken aan bijkomende diensten.

Wil dat zeggen dat de virtualisatiespecialist voortaan nauwer samenwerkt met IBM dan met anderen? Neen, nuanceert Bart Coole, hoofd van VMware voor België en Nederland. Hij wijst er op dat zijn bedrijf net met zo veel mogelijk bedrijven wil samenwerken om zo onafhankelijk te blijven. "Het doel is om klanten keuzes te geven, on premise of geïntegreerd bij een partner. IBM is daarin belangrijk voor ons, maar we hebben even goede contacten met AWS of honderden andere providers."