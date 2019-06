VMware gaat Avi Networks overnemen. Zo wil het partners en klanten software gedefinieerde application delivery controllers (adc) services leveren.

Avi Networks biedt public cloud gebaseerde flexibiliteit voor applicatiediensten.

Naast load balancing heeft het ook voorzieningen als diepgaande applicatie analyse, voorspellende autoscaling en beveiliging in het datacenter of de public cloud.

Avi Networks is opgericht in 2012 haalde in totaal 115 miljoen dollar op. Hoeveel VMware op tafel legt voor de overname is niet bekend. Het bedrijf verwacht dat de overname rond moet zijn tegen het tweede kwartaal van haar fiscaal jaar 2020.

Het Avi Platform maakt elastische taakverdeling, applicatieacceleratie en beveiligingsservices mogelijk in combinatie met gecentraliseerd beheer en orkestratie voor consistent beleid en operaties.

API en Cloud

Avi Networks ADC vereist geen aanpassingen in apparatuur en kan on-premise worden gebruikt, in public clouds of als een service, waardoor nieuwe flexibiliteit en een snellere tijd tot waarde tegen lagere kosten mogelijk is. Het AVI platform is gebaseerd op REST-API's en -plug-ins, is volledig geautomatiseerd en kan gemakkelijk worden geïntegreerd met CI / CD-pijpleidingen voor de levering van toepassingen.

Met ondersteuning voor meerdere clouds en platforms zoals AWS, Azure, Google Cloud Platform (GCP), OpenStack en VMware, wordt Avi door bedrijven over de hele wereld gebruikt, waaronder Deutsche Bank, Adobe, Swisslos, EBSCO, ZOLL Data, Telegraph Media Group en de universiteit van Leipzig.

Network en Services

Na de overname zullen de VMware en Avi Networks teams samenwerken om de VMware Virtual Cloud Network visie te verbeteren en volledige stack L2-7-services ontwikkelen en tevens public cloud ervaring voor on-premises omgevingen te leveren.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.