VMware gaat Bitfusion kopen. Het bedrijf is gespecialiseerd in het verwerken van complexe workloads, en maakt onder meer machine learning mogelijk via een virtuele machine en genetwerkte GPU's.

Bitfusions technologie moet het mogelijk maken om op 'gewone' computers toch workloads te draaien die erg veel computerkracht nodig hebben, zoals het ontwikkelen van machine learning. Daarvoor gebruikt het een netwerk van GPU's en andere hardware, die aan elkaar gelinkt zijn om samen een virtuele supercomputer te vormen.

De technologie van de start-up zal geïntegreerd worden in de virtualisatiesoftware van VMware. Specifiek in het vSphere platform. Daarmee, zo schrijft Krish Prasad, senior vp en general manager voor VMware's Cloud Platform Business Unit, zal vSphere beter worden in het ondersteunen van workloads voor kunstmatige intelligentie en machine learning.

De strategie van VMware is om al die workloads (niet toevallig) te verwerken in gevirtualiseerde hardwareversnellers. "Multivendor hardware acceleratoren en het ecosysteem daarrond zijn belangrijke componenten voor het leveren van moderne applicaties. Deze acceleratoren kunnen waar ook gebruikt worden, on-premises of in de cloud," alddus Krish Prasad.

Het is niet geweten hoeveel VMware voor Bitfusion betaald heeft. De start-up haalde sinds 2015 wel zo'n 8,3 miljoen dollar aan kapitaal op.