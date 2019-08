VMware koopt cloud security provider Carbon Black en ontwikkelingsplatform Pivotal, dat heeft de virtualisatiespecialist zelf aangekondigd. Beide acquisities moeten de virtualisatiespecialist weerbaarder maken in de toekomst.

VMware heeft aangekondigd dat het van plan is Carbon Black te kopen. Met de deal is zo'n 2,1 miljard dollar gemoeid. Daarnaast heeft het ook bevestigd dat het Pivotal wil overnemen voor zo'n 2,7 miljard dollar. "Na goede kwartaalresultaten, zijn we blij om aan te kondigen dat we Pivotal en Carbon Black zullen aankopen," zegt Pat Gelsinger, CEO van VMware, in een persmededeling.

Beide bedrijven moeten de software van VMware breder maken. Pivotal baat een software-ontwikkelingsplatform uit gebaseerd op het openbron Cloud Foundry, met ondersteuning voor onder meer Kubernetes. Dat moet het mogelijk maken om hedendaagse applicaties te bouwen voor multicloudomgevingen.

Carbon Black is dan weer een cloudgebaseerde security provider. Het bedrijf en zijn functies zullen wordt toegevoegd aan een reeks beveiligingsdiensten die VMware al aanbiedt, waaronder AppDefense, Workspace ONE, NSX en SecureState.

VMware's inkomsten voor het voorbije kwartaal waren 2,44 miljard dollar. De overnames zijn voor het bedrijf dus een serieuze stap.