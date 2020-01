VMware neemt het Californische Nyansa over. Het bedrijf legt zich toe op network analytics op basis van kunstmatige intelligentie.

De bedoeling is om Nyansa Voyage, het AIOps platform van Nyansa voor network analytics en IoT security, te combineren met VMware's SD-WAN by VeloCloud om zo haar portfolio uit te breiden en betere inzichten te krijgen rond netwerkproblemen en prestaties in een virtueel cloudnetwerk.

Nyansa werd zes jaar geleden opgericht en analyseert vandaag naar eigen zeggen het verkeer van meer dan twintig miljoen toestellen bij duizenden klantenlocaties. Onder meer Tesla, Uber, de universiteit van Stanford en de internationale luchthaven van San Francisco zijn klant.

Hoeveel VMware betaalt voor de overname wordt niet bekendgemaakt. De virtualisatiespecialist wil de overname in het eerste kwartaal van haar fiscaal jaar 2021 afronden. Dat kwartaal begint op 1 februari 2020.

