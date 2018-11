VMware neemt Kubernetes-specialist over

Heptio focust zich op de vereenvoudiging van Kubernetes in enterprise deployment. Het bedrijf werd opgericht in 2016 door Craig McLuckie (CEO) en Joe Beda (CTO), die beiden aan de wieg stonden van het Kubernetes-project.

Kubernetes is een open source project dat het mogelijk maakt om apps in containers uit te rollen, beheren en te schalen. Door de overname van Heptio hoopt VMware sterker te staan in de integratie ervan, maar ook om de banden met de open source gemeenschap te versterken.

Als nieuwe eigenaar hoopt VMware de overname tegen het vierde kwartaal van haar fiscaal jaar 2019 af te ronden. Hoeveel het betaalt voor de overname maakt het bedrijf niet bekend.