Tijdens VMworld 2019 Europe kondigde VMware heel wat updates, vernieuwingen en extra partnerships aan doorheen het hele productportfolio. Kubernetes moet het speerpunt worden.

Any app, on any device, from any cloud: dat is de belofte die VMware al enkele jaren meedraagt. Eenvoudig verwoord, maar alsmaar moeilijker te realiseren. De complexiteit groeit alleen maar. VMware zoekt sinds kort de oplossing in Tanzu: een nieuw portfolio aan producten en diensten die de manier waarop bedrijven applicaties bouwen, draaien en beheren volledig transformeert. Kubernetes is de rode draad.

De facto industriestandaard

Op de VMworld-conferentie kondigde VMware-CEO Pat Gelsinger heel wat nieuwe initiatieven aan die onder meer de ontwikkeling van Tanzu moeten versnellen. Met Kubernetes dus, technologie rond containers, oftewel "de magische laag tussen de ontwikkelaars en de IT-operations" zoals Gelsinger het omschrijft. "We zetten zwaar in op Kubernetes, omdat het volgens ons de de facto industriestandaard geworden is. Sinds Java en virtual machines hebben we nooit zo'n kritische verandering gezien", schuwde Gelsinger de superlatieven niet.

Joe Beda, principal engineer VMware en een van de 'founding fathers' van Kubernetes is duidelijk: "met VMware willen we onze klanten alle voordelen van Kubernetes bieden zonder dat ze zelf een kenner hoeven te zijn". "Op een geïndustrialiseerde manier Kubernetes aanbieden; dat is wat wij doen. Maar wél open naar de wereld. En met respect voor open source: we zijn dus ook een sterke contributor aan Kubernetes", zegt Bart Coole, Country Manager van VMware BeLux. "Voor klanten zijn het de applicaties die primeren. Daarom dat wij nu ook alles doortrekken tot het applicatieniveau. Ja, we blijven ook verder en dieper virtualiseren - dat is nog steeds onze core business - maar we zien wel dat de moderne manier van bouwen - met containers en Kubernetes - ook in ons land aanslaat", vervolgt Coole.

Acquisitiestrategie

Updates in Tanzu omvatten onder meer een bètaprogramma voor zowel Project Pacific (met als doel vSphere en Kubernetes samenbrengen) en Tanzu Mission Control (het beheren van Kubernetes). Daarnaast maakte de CEO onder meer ook duidelijk hoe de acquisities van de afgelopen jaren ingepast werden in de strategie. "Vier jaar geleden kregen we weleens het verwijt dat VMware niet wist waar het mee bezig was. Nu is duidelijk dat die overnames wel degelijk bijdragen tot de strategie", zegt ook Bart Coole.

Containers én cloud

Die overnames passen in de containers van Kubernetes, maar kaderen ook in de multi-cloud visie van VMware. Pivotal bijvoorbeeld blijkt nu een vrij essentiële schakel georden. Zo wordt technologie van het overgenomen CloudHealth Technologies ook ingezet voor multi-cloud. Het overgenomen Uhana levert nu software die in het radio access network van 5G moet komen. "Het moment is gekomen om het radio access network naar de cloud te trekken", noteerden we tijdens de keynote. Telstra is alvast een eerste partner. Nog zo'n overname: Carbon Black, pas afgerond. Rond die technologie toonde VMware alvast een soort roadmap. Security van workloads moet zo bijvoorbeeld 'agentless' verlopen. "Iets wat geen enkele leverancier al kan", verduidelijkt Chief Operating Officer Sanjay Poonen.

Securityspeler

"Verwacht de komende jaren nog veel innovatie van ons rond security", vervolgde Poonen die duidelijk tracht te maken dat VMware een securityspeler is om mee rekening te houden. "Alleen zijn wij vastberaden om het anders aan te pakken en werk te maken van intrinsieke, ingebakken security. Geen puntoplossingen zoals er zo veel zijn."

"Hoeveel storage-leveranciers zijn er nog, 5 of 6? Hoeveel in infrastructuur? Hoeveel netwerkleveranciers? Maar in security zijn er duizenden leveranciers. Dat zegt veel over de complexiteit en daar willen wij vanaf", voegde Bart Coole achteraf nog toe.