De Britse telecomoperator Vodafone Group heeft een deal gesloten om zijn Hongaarse tak te verkopen voor 1,8 miljard euro, inclusief schulden, aan het telecommunicatiebedrijf 4iG Public Limited Co en de Hongaarse staatsholding Corvinus Zrt. De geplande verkoop kadert binnen het plan van Vodafone om het wijdvertakte bedrijf af te slanken. VOIS, het IT- en businessbedrijf van Vodafone, is niet opgenomen in de deal.

Door de verkoop zal het fusiebedrijf het op een na grootste telecommunicatiebedrijf zijn in Hongarije, klinkt het in de aankondiging. De Hongaarse overheid zal 49 procent in handen krijgen via Corvinus, het telecommunicatiebedrijf 4iG krijgt 51 procent. Onder de rechts-populistische premier Viktor Orban heeft de Hongaarse regering de afgelopen jaren stelselmatig het publieke eigendom uitgebreid.

Afslankoperatie

Hoewel Hongarije een van de kleinere vestigingen is van Vodafone, toont de geplande verkoop hoe het bedrijf wil afslanken. Eerder verkocht het ook al de takken in Nieuw-Zeeland, Malta en Qatar. Vodafone wil zich meer richten op belangrijke markten in Europa en Afrika.

Volgens CEO Nick Read zal de nieuwe telecomspeler in Hongarije de concurrentie vergroten en meer mogelijkheden hebben om te investeren, wat de digitalisering van het land zal versterken. De verkoop zou tegen het einde van dit jaar afgerond moeten zijn.

