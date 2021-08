Britten die een EU-land bezoeken, konden daar tot voor kort zonder bijkomende kosten mobiel bellen en data verbruiken. Maar door de Brexit komt een aantal operators daarop terug. Na EE gaat nu ook Vodafone de zogeheten roamingkosten nieuw leven inblazen.

Vanaf januari 2022 zullen nieuwe Vodafone-klanten én gebruikers die hun abonnement upgraden minstens één pond (omgerekend 1,80 euro) per dag moeten ophoesten om hun telefoon te kunnen gebruiken in een EU-land. Dat meldt BBC News. De operator volgt daarmee het voorbeeld van concurrent EE, die de stap in juni al aankondigde.

Eerder gaven alle Britse operators nog te kennen dat ze geen plannen hadden om de roamingtarieven na de Brexit te herintroduceren.

Bundel iets voordeliger

De nieuwe voorwaarden van Vodafone gaan in vanaf woensdag 11 augustus, al zullen de roamingkosten pas daadwerkelijk worden aangerekend vanaf januari 2022. De kosten kunnen oplopen tot twee pond per dag (3,60 euro) - wie een bundel voor acht of vijftien dagen koopt, betaalt de helft. Voor de mobiele data geldt een fair-usage policy van 25 gigabyte.

