Samen met verschillende chipdesigners zoals Intel en Arm gaat de Britse operator Vodafone de komende jaren sterk inzetten op OpenRAN. Daarmee maakt het zich minder afhankelijk van grote leveranciers als Ericsson en Nokia.

Vodafone opent in Malaga een onderzoekscentrum rond onder meer IoT, Mobile Private Networks en OpenRAN. Het gaat om een investering van 255 miljoen euro de komende vijf jaar. Er zullen meer dan 600 mensen werken. Volgens Reuters zullen er daarbij 50 softwareontwikkelaars specifiek rond OpenRAN werken. Dat doet Vodafone in samenwerking met onder meer Intel, Arm, Broadcom en Lime Microsystems.

OpenRAN is een trend die al enkele jaren wordt bekeken door mobiele spelers, maar het ecossyteem is nog verre van volwassen. Het biedt een antwoord op de dominante positie van de grote telecomleveranciers zoals Ericsson, Nokia, Huawei of ZTE.

Meer ruimte voor kleine spelers

Wie vandaag op grote schaal een mobiel netwerk wil uitrollen of vernieuwen, kiest voor de beste omstandigheden vaak voor één speler die zowel de software als de hardware, specifiek het Radio Access Network (RAN) leveren. Dat maakt dat kleine spelers, vaak gespecialiseerd in specifieke segmenten van een telecomnetwerk, moeilijk aan de bak komen.

In OpenRAN wordt dat modem omgegooid en is het einddoel dat soft- en hardware interoperabiliteit hebben. Het laat een mobiele operator toe om veel meer te puzzelen met onderdelen in plaats van één miljoenencontract af te sluiten met één speler, en de keuze uit die spelers bestaat in Europa vandaag enkel nog uit Ericsson en Huawei.

Eerste stappen in praktijk

Vodafone zet al langer in op OpenRAN en bracht eerder deze maand nog haar eerste sites (zendmasten) op OpenRAN live. In het Britse Bath (Somerset) biedt het zo 5G aan. De ambitie is om tegen 2027 zo'n 2.5000 sies actief te hebben.

Vodafone opent in Malaga een onderzoekscentrum rond onder meer IoT, Mobile Private Networks en OpenRAN. Het gaat om een investering van 255 miljoen euro de komende vijf jaar. Er zullen meer dan 600 mensen werken. Volgens Reuters zullen er daarbij 50 softwareontwikkelaars specifiek rond OpenRAN werken. Dat doet Vodafone in samenwerking met onder meer Intel, Arm, Broadcom en Lime Microsystems.OpenRAN is een trend die al enkele jaren wordt bekeken door mobiele spelers, maar het ecossyteem is nog verre van volwassen. Het biedt een antwoord op de dominante positie van de grote telecomleveranciers zoals Ericsson, Nokia, Huawei of ZTE.Wie vandaag op grote schaal een mobiel netwerk wil uitrollen of vernieuwen, kiest voor de beste omstandigheden vaak voor één speler die zowel de software als de hardware, specifiek het Radio Access Network (RAN) leveren. Dat maakt dat kleine spelers, vaak gespecialiseerd in specifieke segmenten van een telecomnetwerk, moeilijk aan de bak komen.In OpenRAN wordt dat modem omgegooid en is het einddoel dat soft- en hardware interoperabiliteit hebben. Het laat een mobiele operator toe om veel meer te puzzelen met onderdelen in plaats van één miljoenencontract af te sluiten met één speler, en de keuze uit die spelers bestaat in Europa vandaag enkel nog uit Ericsson en Huawei.Eerste stappen in praktijkVodafone zet al langer in op OpenRAN en bracht eerder deze maand nog haar eerste sites (zendmasten) op OpenRAN live. In het Britse Bath (Somerset) biedt het zo 5G aan. De ambitie is om tegen 2027 zo'n 2.5000 sies actief te hebben.