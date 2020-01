Een nieuwe tegenslag voor Facebook, dat een eigen virtuele munt wil lanceren. Ook Vodafone stapt uit de organisatie daarachter, de Libra Association. Eerder hadden bedrijven als Visa, Mastercard, Booking.com, Stripe, eBay en PayPal het project al de rug toegekeerd.

Facebook wil dat de libra een grensoverschrijdende munt wordt, waarmee mensen allerlei aankopen zouden moeten doen. Het project ligt onder vuur. Regeringen zijn bang dat de libra hun eigen valuta ondermijnt. Ook zou Facebook te weinig doen tegen het witwassen van geld.

Vodafone zegt dat het zich wil concentreren op zijn eigen betaaldiensten. Zo heeft het bedrijf een betaalapp M-Pesa. Enkele tientallen miljoenen mensen gebruiken die om geld over te maken en op te nemen. M-Pesa is beschikbaar in onder meer Kenia, Egypte, India en Ghana. Vodafone sluit niet uit dat het later alsnog weer meedoet aan de libra.

