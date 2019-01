Vodafone wil tot 1.200 banen schrappen in Spanje

Na Proximus in België heeft donderdag het Spaanse filiaal van de Britse telecomgroep Vodafone zijn intentie bekendgemaakt om tot 1.200 banen te schrappen in Spanje, of een kwart van het personeelsbestand in dat land. Reden zijn een afname van omzet en winst, door stevige concurrentie.