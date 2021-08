Het voetbalstadion van Genk wordt de komende tien jaar de Cegeka Arena. Maar naast de sponsordeal wil Cegeka er ook aan de slag gaan met 5G.

De spelers van KRC Genk voetballen al even met Cegeka als shortsponsor, dat wordt nu uitgebreid naar het stadion, wat de Hasseltse IT-multinational meer zichtbaarheid moet geven.

Tegelijk zal het stadion binnenkort worden uitgerust met 5G, wat Cegeka ook de kans geeft om verschillende toepassingen rond de nieuwe technologie te testen.

Het stadion van Genk wordt de komende tien jaar de Cegeka Arena. © Cegeka

'Het stadion geeft ons een geweldige proeftuin in een unieke context en met een zeer grote impact. Binnen enkele kilometers van ons hoofdkantoor te Hasselt, nota bene,' zegt CEO Stijn Bijnens. 'We kunnen volop experimenteren en bovendien met een aantrekkelijke showcase de mogelijkheden van 5G zeer toegankelijk maken. Het is onze ambitieuze doelstelling om er nationaal en internationaal mee uit te pakken.'

Heel concreet zijn de projecten nog niet, maar Cegeka spreekt onder meer van het verzamelen van real time data van spelers, crowd flow, IoT en digitale belevingen in AR en VR.

Die connectiviteit komt er via Citymesh, waar Cegeka sinds vorig jaar een meerderheid in heeft. Beide bedrijven zijn vandaag al actief op de zakelijke markt voor 5G, maar ze hebben ook de ambitie om ook voor consumenten het vierde nationale mobiel netwerk te worden.

