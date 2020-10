Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, roept alle ondernemingen nogmaals op om de veiligheidsmaatregelen strikt te blijven opvolgen en maximaal in te zetten op telewerk. Dat zegt Voka in een reactie op de strengere coronamaatregelen van de Vlaamse regering.

'We begrijpen maar al te goed dat er ingegrepen moet worden om de dramatische stijging van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames te stoppen. Deze zetten in de eerste plaats een ongeziene druk op ons zorgsysteem, maar ook op onze scholen en ondernemingen", zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

'Tweede lockdown desastreus'

Het netwerk roept alle ondernemingen daarom nogmaals en met aandrang op om de veiligheidsmaatregelen strikt te blijven opvolgen en maximaal telewerk te organiseren. 'We moeten onze contacten beperken en zo een tweede algemene lockdown vermijden. Dat zou desastreus zijn, voor onze zorg, onze samenleving, onze economie en onze jobs.'

Voka stelt vast dat bedrijven de oproep tot telewerk al zeer goed naleven: voor ongeveer vier op de tien Vlaamse werknemers in de privésector is telewerk vandaag al ingevoerd. 'Maar we moeten als ondernemingen onze inspanningen voortzetten en ons telkens afvragen of en hoe we sociale contacten tussen werknemers kunnen vermijden', benadrukt Maertens. Van de overheden verwacht Voka ook verdere inspanningen om bedrijven en jobs te redden.

