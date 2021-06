Vlaamse en Europese overheden geven Voka Vlaams-Brabant een miljoen euro om kmo's in de provincie te helpen met hun digitale transformatie.

Het Vlaams netwerk van ondernemingen gebruikt het geld voor de lancering van een Digihub. Daar kunnen ondernemingen, in samenwerking met kenniscentra, gebruikmaken van experimenteerruimtes om op laagdrempelige manier nieuwe digitale technologie uit te testen en die in hun werking te integreren.

Inhaalbeweging nodig

De begeleidende kennisinstellingen bieden niet alleen testinfrastructuur, maar ook methodieken en technische expertise om een praktisch actieplan op maat van het bedrijf op te stellen. Voka Vlaams-Brabant wil de komende twee jaar op die manier een honderdtal bedrijven begeleiden.

'Onze bedrijven hebben een inhaalbeweging te maken als ze mee willen zijn met het Europese koppeloton op vlak van digitale transformatie', klinkt het bij Voka. Uit een onderzoek van het netwerk blijkt dat veertig procent van de kmo's laag tot gemiddeld scoort op het vlak van digitalisatie. Het praktische en financiële aspect blijkt vaak een drempel om hier stappen in te zetten.

Zes consortiumpartners

Het bedrag van een miljoen euro is afkomstig van de Vlaamse overheid en EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De zes consortiumpartners die de kmo's gaan helpen bij de digitale transitie zijn het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL), Leuven Security Excellence Consortium (LSEC), Vrije Universiteit Brussel, Erasmushogeschool Brussel, Flanders Make en Sirris.

