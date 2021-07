De Nederlander Oliver Daemen mag zo meteen met Jeff Bezos, ex-topman van Amazon en baas van ruimtevaartbedrijf Blue Origin, mee op een commerciële vlucht richting de ruimte. Andere passagiers zijn de broer van Bezos en de 82-jarige Wally Funk.

Als het vaartuig de dampkring verlaat, is Daemen met zijn 18 jaar de jongste astronaut ooit. Dat record is nu nog in handen van de Rus German Titov, die 25 was toen hij in 1961 naar de ruimte ging. Daemen wordt ook de vierde geboren Nederlander die ooit in de ruimte is geweest, na Lodewijk van den Berg, Wubbo Ockels en André Kuipers. Van den Berg deed dat als Amerikaans staatsburger.

Na de lancering omstreeks 15 uur gaat de raket naar ongeveer honderd kilometer hoogte. Daar zien de passagiers aan boord de sterren, de rand van de dampkring en de kromming van de aarde. Na een paar minuten gewichtloosheid keren ze terug naar het aardoppervlak. Ze gaan niet hoog genoeg en niet snel genoeg om in een baan rond de aarde te komen. Later wil Blue Origin wél zulke toeristische reizen naar de ruimte verkopen.

Jongste én oudste astronaut tot nu toe

De raket heet New Shepard, een eerbetoon aan Alan Shepard, de eerste Amerikaan in de ruimte. Aan boord is plek voor vier mensen. Een daarvan is Jeff Bezos zelf, een ander is zijn broer Mark. De derde passagier is de 82-jarige Wally Funk. Zij wordt de oudste mens die ooit in de ruimte is geweest. Funk maakte in de jaren zestig deel uit van de eerste lichting vrouwelijke astronauten van de Verenigde Staten, maar niemand van hen ging ooit de ruimte in.

De vierde plek werd geveild voor het goede doel. Een onbekend persoon betaalde zo'n 28 miljoen dollar (ruim 23 miljoen euro) voor dat ticket, maar bleek uiteindelijk niet mee te kunnen gaan. Hij of zij vertrekt met een latere ruimtevlucht. Het plekje aan boord mocht daarom worden weggegeven. Daemen, die ook een bod op de vlucht had uitgebracht, bleek de gelukkige. Hij wil in september natuurkunde in Utrecht gaan studeren. 'Oliver vertegenwoordigt een nieuwe generatie mensen die ons helpen om een weg naar de ruimte te bouwen', liet Blue Origin weten.

