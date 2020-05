Volg hier vanaf 16u29 live de koppeling van de Crew Dragon aan het ISS

De Crew Dragon-ruimtecapsule van Elon Musks ruimtebedrijf SpaceX is sinds zaterdagavond met een vaart van 27.000 km/u onderweg naar het ISS. De koppeling met het internationale ruimtestation is vandaag voorzien om 16u29 Belgische tijd en is vanop de eerste rij te volgen via deze livestream.

Foto van het ISS genomen in november 2018 vanuit de Soyuz-ruimtecapsule.