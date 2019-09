De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB test contactloos betalen met bankkaarten. Vanaf volgend jaar wil MIVB die 'ticketloze' dienst aanbieden.

In een interview in de krant Le Soir spiegelt MIVB-topman Brieuc de Meeûs zich aan het voorbeeld van London. Daar kan je de toegangspoortjes van de metro al langer openen met een contactloze bankkaart. Dat moet vanaf volgend jaar ook in Brussel lukken. "Je houdt je contactloze bankkaart even voor de lezer wanneer je de bus, tram of het metrostation betreedt én wanneer je weer uitstapt. De prijs van de reis wordt dan van je bankrekening gehouden", legt Brieuc de Meeûs uit in Le Soir. Een papieren ticket is dan niet meer nodig. Het systeem mikt op de occasionele gebruiker en wordt complementair aan de bestaande abonnementen en de digitale Mobib-kaart. Binnen enkele maanden worden alle ticketmachines alvast vervangen.

De MIVB volgt voor het nieuwe contactloze bankkaartproject de EMV-standaard van Eurocard, Mastercard en Visa. Dat betekent dat zowel debet- als kredietkaarten gebruikt kunnen worden op voorwaarde dat er een contactloze chip in zit. Ook smartphones zijn in principe compatibel via apps die werken met gevirtualiseerde rekeningen zoals Google Pay. Uiteraard moet je smartphone dan ook over nfc-functionaliteit beschikken.

Momenteel loopt er al een test met 500 tot 600 gebruikers. In maart kondigde MIVB al aan dat het plannen had rond contactloze betalingen voor occasionele reizigers. Ook de Vlaamse vervoersdienst De Lijn werkt aan de invoering van een nieuw ticketsysteem op basis van contactloze betalingen.