Wereldwijd neemt het aantal drones voor professionele doeleinden toe. Alleen al tussen 2019 en 2020 verwacht marktanalist Gartner vijftig procent meer onbemande vliegtoestellen. Vooral in de bouwsector duiken ze op.

Gartner stelt dat er dit jaar 351.500 'Internet of Things enterprise drones' zijn verscheept, waarmee de marktanalist hoofdzakelijk doelt op drones die voor zakelijke doeleinden worden ingezet. Volgend jaar zullen dat er al 526.000 zijn en tegen 2023 loopt dat op tot 1,3 miljoen toestellen.

Die worden hoofdzakelijk ingezet in een vijftal branches waarvan de bouwsector de belangrijkste is. Drones worden al een tijdje ingezet voor het monitoren van bouwwerven en dat zet zich door. "Drones nemen taken over zoals het inspecteren van sites en het beheren van grondwerken. Ze voeren het werk sneller en veiliger uit dan wanneer dat te voet gebeurt," zegt Kay Sharpington, hoofdanalist bij Gartner.

De tweede grootste sector zijn onderzoeken voor verzekeringsmaatschappijen, gevolgd door leveringen voor de retailsector, brandbestrijdingsmonitoring en het verzamelen van bewijsmateriaal door politiediensten.

Gartner stelt marktcijfers op tot 2023, maar benadrukt dat vooral in de retailsector het potentieel van drones op lange termijn zal benut worden. Concreet gaat het dan onder meer om het leveren van pakjes bij eindklanten. Zeker in minder druk bevolkte gebieden kan een drone daar goedkoper zijn dan een bestelbusje.