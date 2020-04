Els Bellens is redactrice bij Data News.

De volgende versie van iOS zou het mogelijk kunnen maken om apps te 'proberen' voordat je ze download. Dat wordt afgeleid uit code van iOS 14.

De mogelijke nieuwe functie wordt gerapporteerd door 9to5Mac en het zou gaan om een mogelijkheid waar in de code aan gewerkt wordt, maar die niet per definitie ook echt gelanceerd zal worden in de volgende versie van het mobiele besturingssysteem.

De nieuwe API, die de naam Clips meekrijgt, zou werken met een QR code en zo gebruikers toelaten om de code te scannen van een app en er zo mee te spelen, zonder de hele app meteen te downloaden. Het zou dus een soort demo zijn die mensen al dan niet kan overtuigen om (betaalde) apps te downloaden.

Android heeft sinds 2018 een gelijkaardige functie, Slices, die op dit moment amper wordt gebruikt. De API van Apple zou op dit moment getest worden door onder meer Yelp, Sony en Youtube.

De mogelijke nieuwe functie wordt gerapporteerd door 9to5Mac en het zou gaan om een mogelijkheid waar in de code aan gewerkt wordt, maar die niet per definitie ook echt gelanceerd zal worden in de volgende versie van het mobiele besturingssysteem. De nieuwe API, die de naam Clips meekrijgt, zou werken met een QR code en zo gebruikers toelaten om de code te scannen van een app en er zo mee te spelen, zonder de hele app meteen te downloaden. Het zou dus een soort demo zijn die mensen al dan niet kan overtuigen om (betaalde) apps te downloaden. Android heeft sinds 2018 een gelijkaardige functie, Slices, die op dit moment amper wordt gebruikt. De API van Apple zou op dit moment getest worden door onder meer Yelp, Sony en Youtube.