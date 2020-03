Google schrapt de volgende release van de open source browser Chromium, M82, in verband met het coronavirus.

Deze release zou de basis vormen voor de volgende grote upgrade voor Chrome op Windows, Mac, Android en ChromeOS. Mogelijk komt deze release dan ook eveneens te vervallen. Dit meldt Jason Kersey in een blogpost. "Naarmate we onze geplande mijlpalen aanpassen aan de huidige verandering in het schema, hebben we besloten de M82 release te skippen om zeker te zijn dat we gebruikers veilig houden en al onze energie kunnen richten op het bewaken van de stabiliteit", aldus Kersey. M82 is de nieuwe release van Chromium en zou de basis vormen voor de volgende grote upgrade van Chrome op Windows, Mac, Android en Chrome OS.

Kersey kondigt aan dat M82 in zijn geheel wordt overgeslagen. Het bedrijf wil in de toekomst zijn aandacht richten op M83. Chromium is overigens niet alleen de basis voor de webbrowser Chrome, maar ook voor andere webbrowsers waaronder Microsoft Edge. Ook op deze browsers is Googles besluit dus vermoedelijk van invloed.

In samenwerking met DutchITchannel.nl

