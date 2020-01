De clamshell-smartphone met vouwbaar scherm waar Samsung aan zou werken, krijgt wellicht de naam Galaxy Z Flip mee. Dat beweert althans het Twitter-account Ice universe, dat in het verleden wel vaker betrouwbare informatie lekte.

Het is vrij zeker dat Samsung op het Mobile World Congress in Barcelona, eind februari, een nieuwe vouwbare smartphone gaat voorstellen. Over het design wordt volop gespeculeerd, net als over de naam. Eerder werden Fold 2 en Bloom in het geruchtencircuit als grootste kanshebbers genoemd, maar volgens de persoon achter het Twitter-account Ice universe gaat het dus om de Samsung Galaxy Z Flip.

Over het nieuwe toestel is verder nauwelijks iets bekend. Vermoed wordt dat Samsung voor zijn tweede foldable het clamshell-ontwerp van de Motorola RAZR overneemt; een toestel dus dat je over de lengte dichtklapt. Het gaat bij deze vormfactor niet zozeer over het vergroten van de schermoppervlakte, maar over het bouwen van een (in dichtgeklapte staat) zeer compacte telefoon, die toch over alle snufjes van een moderne topsmartphone beschikt.

Waarschijnlijk stelt Samsung tijdens het MWC ook zijn volgende vlaggenschip voor. De naam van deze opvolger van de Galaxy S10 is officieel nog niet bekend, maar volgens insiders wordt het toestel Galaxy S20 gedoopt.

