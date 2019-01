Volkswagen kondigt Amerikaanse fabriek voor elektrische wagens aan

De investering van 800 miljoen dollar of 690 miljoen euro, is voor een fabriek in Chattanooga, Tennessee en zal zo'n duizend jobs opleveren. Volkwagen zal er wagens produceren volgens haar Modular Electric Drive Toolkit, wat het kortweg MEB noemt. Dat is een flexibel modulair systeem van gemeenschappelijke onderdelen waarmee het bedrijf naar eigen zeggen efficiënter en kostenbesparend werkt.

Chattanooga wordt de Noord-Amerikaanse uitvalsbasis voor elektrische wagens van het merk. Al is ze niet de eerste 'MEB-fabriek' van Volkwagen. Eerder kondigde het al gelijkaardige investeringen aan in de Duitse steden Emden, Hanover en Zwickau. Ook Dresden en het Tsjechische Mladá Boleslav zullen binnenkort volgen. In China doet het bedrijf dat in de fabrieken in Anting en Foshan.

Volkswagen, dat enkele jaren geleden nog door het stof kroop na het softwarematig vervalsen van dieseltesten, heeft een ambitieus plan om tot 2023 zo'n vijftig miljard dollar te investeren in de productie en ontwikkeling van elektrische wagens en digitale diensten. Tegen 2020 wil het 150.000 elektrische Volkwagens verkopen, tegen 2025 moet dat oplopen tot één miljoen.

Data News maakte gisteren nog bekend dat de Elektrische Volkwagen Golf in 2018 de derde populairste elektrische wagen was in ons land.