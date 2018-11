'Volkswagen plant Tesla-concurrent voor minder dan 20.000 euro'

Volgens bronnen van Reuters overweegt het bedrijf om elektrische wagens voor minder dan twintigduizend euro op de markt te brengen. Het zou daarbij gaan om een voertuig met de werknaam MEB entry waarvan er 200.000 worden gemaakt.

De plannen zitten nog in een voorlopig stadium. Volgens Reuters komt het plan op 16 november op de raad van bestuur. Ook is er sprake van een middelgrote sedan die de naam I.D. Aero meekrijgt en zou gebouwd worden in de fabrieken waar nu de Volkswagen Passat wordt gemaakt en van de I.D. Buzz, die in Hannover kan worden gebouwd.

Ford

Volkswagen, dat zijn reputatie zag kelderen door het schandaal met sjoemelsoftware in dieselwagens, wil zijn focus verleggen naar elektrische wagens. Daarbij zouden ook fabrieken worden omgebouwd met de bedoeling om Duitse jobs mee te beschermen.

Tegelijk lopen er volgens Reuters gesprekken met batterijmaker SK Innovation en concurrent Ford. Met die laatste zou het gaan om een samenwerking rond zelfrijdende wagens.

Volkswagen zelf geeft geen commentaar op het gerucht. Maar de automaker liet vorig jaar al verstaan dat het tegen 2025 twee tot drie miljoen elektrische wagens per jaar wil verkopen en dat het daar in totaal 34 miljard euro voor over heeft. Begin dit jaar toonde het bedrijf nog een volledig elektrische bus.