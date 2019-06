Het Duitse autoconcern Volkswagen heeft donderdag een eigen autodeeldienst gelanceerd, WeShare. Die moet zich van de concurrentie onderscheiden doordat er alleen met elektrische wagens wordt gewerkt.

WeShare gaat van start in de Duitse hoofdstad Berlijn, met zowat 1.500 elektrische Golf-auto's. Begin volgend jaar zouden er 500 Up!-autootjes bijkomen. In 2020 zou de dienst ook beschikbaar worden in de Duitse stad Hamburg en in de Tsjechische hoofdstad Praag.

Volkswagen is niet de eerste autobouwer die zich op de autodeelmarkt waagt. BMW en Daimler zijn al actief met respectievelijk Car2Go en DriveNow, twee diensten die onlangs werden samengevoegd en Share Now zullen gaan heten.

Met zijn autodeeldienst kan Volkswagen zijn elektrische wagens, waar het hard op inzet, zichtbaarder maken voor de consument, zegt het agentschap Bloomberg. Je kan de dienst bekijken als een betaalde testrit, waarmee het concern aan sceptische klanten kan tonen dat de auto's in het dagelijks leven bruikbaar zijn, klinkt het.

Volkswagen wil de komende tien jaar ongeveer zeventig modellen ontwikkelen onder zijn twaalf merken en 22 miljoen elektrische wagens assembleren. Daarbij ook de in Brussel gebouwde Audi e-tron.