De Duitse autobouwer Volkswagen voert zijn investeringen in nieuwe technologieën als elektrisch en autonoom rijden stevig op. In de komende vijf jaar wil de onderneming 60 miljard euro aan innovaties uitgeven, 40 procent meer dan bij een eerdere aankondiging.

Alleen al in elektrificatie is de automaker van plan 33 miljard dollar te investeren. Daarnaast wordt het geld gebruikt voor hybridisatie, elektrische mobiliteit en digitalisering. Tegen 2029 wil het concern 75 elektrische modellen in de markt hebben gezet en zestig hybride voertuigen.

Volkswagen zegt tegelijkertijd meer te willen profiteren van schaalvoordelen. In het licht van de verslechterende economische situatie, maakt de automaker ook werk van het verhogen van de productiviteit en kostenefficiëntie.