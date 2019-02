'Volkswagen wil investeren in Ford-start-up rond zelfrijdende wagens'

Het gaat om Argo AI, een start-up rond zelfrijdende wagens die begin 2017 al een investering van een miljard dollar kreeg van Ford. Volgens Bloomberg zou ook Volkswagen bereid zijn om te investeren waardoor de waarde van Argo AI naar vier miljard dollar zou gaan.

Dat Volkswagen die investering doet is geen grote verrassing. Ford en Volkswagen sloten in januari al een overeenkomst over een samenwerking voor bedrijfswagens en een voorlopig akkoord over samenwerking voor elektrische wagens en zelfrijdende voertuigen.

Argo AI bestaat sinds 2016 en werd opgericht door Bryan Salesky en Pete Rander. Zij waren respectievelijk bezig met het zelfrijdende programma bij Google en Uber.

Al is Argo AI niet de enige in zijn segment. Zo gaat het bedrijf de concurrentie aan met Waymo (Google) en Cruise, dat financiële steun van General Motors, Honda en Softbank krijgt.