Volvo Trucks wil volgend jaar een volledig gamma aan elektrische vrachtwagens op de markt brengen. In eerste instantie gaat het om relatief korte trajecten.

Volvo gaat in Europa vanaf 2021 haar elektrische vrachtwagens te koop aanbieden. Het gaat om de Volvo FH, Volvo FM, Volvo FMX. De individuele specificaties zijn nog niet duidelijk, maar ze hebben een bruto gewicht tot 44 ton en een autonomie tot 300 kilometer.

In eerste instantie mikt het bedrijf nog niet op transporten op lange afstand. Het spreekt onder meer over distributie, afvalinzameling, regionaal transport en stedelijke bouwactiviteiten. Of anders gezegd: trucks die geen honderden kilometers per dag afleggen.

Naast bovengenoemde modellen is er ook een Volvo VNR Electric. Die is bedoeld voor regionaal transport op de Amerikaanse markt en is vanaf 3 december te koop. Het bedrijf begon in 2019 met de productie van de wagen. Massaproductie staat gepland voor 2023.

Vanaf de tweede helft van dit decennium wil Volvo Trucks ook haar vrachtwagens voor zware langeafstandstransporten elektrisch maken, hetzij op batterijen of brandstofcellen. Hier moeten de voertuigen een langere actieradius halen al plakt Volvo daar nog geen cijfer op. De ambitie is om tegen 2040 het productassortiment fossielvrij te maken.

