Volvo verkoopt connected car platform aan Volkswagen

WirelessCar is een platform dat vandaag zo'n drie miljoen actieve wagens bedient. Het levert onder meer diensten rond billing, veiligheid en noodremmen aan onder meer Jaguar, Land Rover, Daimler, Nissan en Volvo Cars.

Volkswagen koopt 75,1 procent van de aandelen voor 1,1 miljard Zweedse kroon (106 miljoen euro) en heeft een optie om ook het resterende kwart over te nemen op termijn. Al zegt het bedrijf zelf dat het daar nog niet uit is.

Volvo AB gaat zich daarmee opnieuw volledig toeleggen op commerciële voertuigen. Het bedrijf maakt vrachtwagens, bussen, scheepsmotoren en constructiemachines en is niet te verwarren met Volvo Cars, de autoproducent die zich in 1999 afsplitste en vandaag in handen is van het Chinese Geely.

Volkswagen heeft flinke digitale ambities. Tegen 2023 wil het bedrijf meer dan elf miljard euro investeren in elektrische voertuigen, digitalisering, zelfrijdende wagens en mobiliteitsdiensten. Het bedrijf werkt ook aan een cloudplatform samen met Microsoft. In dat kader past de overname van WirelessCar in de ambities van de Duitse autofabrikant.