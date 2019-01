Voor 4,5 miljoen euro aan fraude met cryptomunten gemeld in 2018

De beurswaakhond wordt niet alleen op de hoogte gebracht van oplichting met deze munten, maar krijgt ook vragen om informatie over de betrouwbaarheid van aanbieders van bitcoins en dergelijke. Op de site van de FSMA is een lijst te vinden met te mijden websites, waarvoor aanwijzingen bestaan van fraude met cryptomunten. "Deze lijst, waarop momenteel 113 sites staan, krijgt regelmatig een update", zegt woordvoerder Johan Corthouts.

Tegelijk wijst de FSMA erop dat het aantal consumenten dat contact opneemt beperkt blijft. "Uit onderzoek leiden we af dat de meeste slachtoffers de FSMA niet contacteren."

Begin juni vorig jaar werd een sensibiliseringscampagne gelanceerd. Toen stonden nog 42 websites op de lijst, maar dat aantal is mede dankzij de campagne, intussen al bijna verdrievoudigd. "We merken dat bij iedere update we meer meldingen van consumenten ontvangen", zegt Corthouts. "Op die manier dragen de waarschuwingen van de FSMA - bovenop de campagne - bij tot een bredere bewustwording over de problematiek van de cryptomunten."