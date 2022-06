Bij de groep Schneider Electric in de Franse stad Moirans is afgelopen weekend zilverpoeder ter waarde van bijna één miljoen euro buitgemaakt bij een gewapende overval. Dat heeft het parket van Grenoble meegedeeld. Niemand raakte gewond.

Schneider is gespecialiseerd in de vervaardiging van elektrische componenten. Het bedrijf is wereldwijd actief op het gebied van energiebeheersystemen en (industriële) automatisering. Het gamma omvat onder meer ook UPS-oplossingen (Uninterruptible Power Supplies) oftewel noodstroomvoorzieningen voor bijvoorbeeld computersystemen.

Op de vlucht

Zondagochtend rond 3 uur sloegen minstens vier gemaskerde mannen de bewaker van het bedrijf in de boeien, preciseerde het parket in de mededeling. 'Tijdens deze gewapende diefstal zijn kisten met zilverpoeder gestolen.'

Volgens de regionale krant Le Dauphiné Libéré werd het poeder in het voertuig van de overvallers geladen en sloegen de daders vervolgens op de vlucht. Het onderzoek is in handen van de plaatselijke recherche.

Schneider is gespecialiseerd in de vervaardiging van elektrische componenten. Het bedrijf is wereldwijd actief op het gebied van energiebeheersystemen en (industriële) automatisering. Het gamma omvat onder meer ook UPS-oplossingen (Uninterruptible Power Supplies) oftewel noodstroomvoorzieningen voor bijvoorbeeld computersystemen.Zondagochtend rond 3 uur sloegen minstens vier gemaskerde mannen de bewaker van het bedrijf in de boeien, preciseerde het parket in de mededeling. 'Tijdens deze gewapende diefstal zijn kisten met zilverpoeder gestolen.'Volgens de regionale krant Le Dauphiné Libéré werd het poeder in het voertuig van de overvallers geladen en sloegen de daders vervolgens op de vlucht. Het onderzoek is in handen van de plaatselijke recherche.