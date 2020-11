De hyperloop van het bedrijf Virgin heeft voor de eerste keer passagiers vervoerd. Twee medewerkers legden in 15 seconden zowat 500 meter af op een testlocatie in de woestijn van het Amerikaanse Nevada.

Virgin omschrijft de eerste test met menselijke passagiers als een historisch moment. Een van de passagiers, Virgin-medewerker Sara Luchian, zei volgens de BBC dat de reis goed verliep en 'niets weg had van een achtbaan'. Ze noemde de testrit in de hyperloop opwindend en vertelde dat zij en haar medepassagier zich naderhand niet ziek voelden.

Duizend kilometer per uur

De hyperloop is eenvoudig gesteld een supersnelle trein in een vacuümbuis. Virgin, het bedrijf van de Britse miljardair en entrepreneur Richard Branson, voorspelt dat het voertuig een maximumsnelheid kan gaan halen van meer dan duizend kilometer per uur. De reistijd tussen de Amerikaanse steden Los Angeles en San Francisco (zo'n 600 kilometer van elkaar gelegen) zou daardoor gereduceerd kunnen worden tot ongeveer 45 minuten.

Voor de test werd een capsule voor twee mensen ingezet, maar volgens Virgin komen er ook treinen met plaats voor 28 passagiers. Daarnaast zijn er capsules voor goederenvervoer in ontwikkeling. Ook andere bedrijven ontwikkelen momenteel een hyperloop.

Het interieur van de Virgin hyperloop. © Virgin

