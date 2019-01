Voorgeïnstalleerde weer-app Alcatel-telefoons blijkt malware

Het gaat om Weather Forecast - World Weather Accurate Radar, een weerberichten-app die voorgeïnstalleerd komt op Alcatel-telefoons. Fraude met de app zou, via een update in november, ondertussen zijn gestopt, zo schrijft The Wall Street Journal. De app zou wel nog altijd informatie zoals e-mailadressen, geografische gegevens en mobiele identificatienummers (IMEI, een code waarmee toestellen worden geïdentificeerd) doorsturen naar een server in China.

De app wordt meegeleverd met telefoons, en is ook te downloaden op de Android Play Store, waar hij zo'n tien miljoen downloads heeft, en een review score van 4,4 sterren. Veel van de activiteiten van de app gebeurden dan ook in de achtergrond, meldt Upstream Systems in een rapport. Zo probeerde de app mensen in te schrijven voor betalende diensten voor porno en virtual reality in Brazilië, Maleisie en Nigeria. Ze zou ook op de achtergrond pagina's hebben geopend, met de nodige advertenties, om klikfraude te plegen.

De software wordt op de Play Store uitgegeven door mie-alcatel.support en lijkt officiële software van TCL te zijn. Dat Chinese bedrijf heeft de licenties in handen van Alcatel- en BlackBerry-telefoons, en brengt nieuwe modellen voor die merken uit. Op BlackBerry-telefoons zou de app echter niet staan, omdat deze telefoons een ander besturingssysteem gebruiken.