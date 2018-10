Voormalig Belgische Philips-topman gaat start-up rond VR-hypnose leiden

Oncomfort legt zich toe op hypnose via virtual reality. Het bedrijf uit Waver bestaat sinds 2015 en legt zich onder meer toe op klinische hypnose waarmee het onder meer digitale sedatie, angst- en pijnmanagement aanbiedt.

Gelijk met de kapitaalronde wordt Mario Huyghe CEO van het bedrijf. Huyghe werkt al meer dan tien jaar rond digitale healthcare maar was vooral bekend als Belux-topman van Philips. Hij stond er van 2016 tot begin dit jaar aan het roer, de periode dat het Nederlandse technologiebedrijf de focus verlegde naar healthcare.

Huyghe volgt bij Oncomfort medeoprichtster Diane Jooris op. Zij wordt Chief Scientific Officer en legt zich toe op innovatie. De andere medeoprichter Gérald de Patoul is CFO.

Met de opgehaalde 1,65 miljoen euro wil het bedrijf haar digitale therapieën verder uitbreiden. Ook denkt het na over een Europese expansie. Het geld is afkomstig van Business Angel Netwerk, Be Angels, het Waals Gewest, KBC en particuliere investeerders.