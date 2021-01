Martin Schroeter wordt de nieuwe CEO van 'NewCo', het nog naamloze bedrijf dat IBM eind dit jaar zal afsplitsen.

Schroeter zal vanaf 15 januari de leiding nemen over de Managed Infrastructure Services van IBM. Die afdeling wordt tegen eind dit jaar officiëel afgesplitst van IBM zodat het moederbedrijf zich beter kan focussen op zaken als cloud.

De nieuwe topman is geen onbekende voor IBM. Hij was CFO van het bedrijf tussen 2014 en 2017. Later was hij ook senior vicepresident global markets. In juni 2020 verliet hij het bedrijf, om nu al een comeback te maken.

In afwachting van een formele naam, noemt IBM haar afsplitsing voorlopig 'NewCo'. Door haar oudere activiteiten in een aparte entiteit onder te brengen wil het bedrijf haar organisatie stroomlijnen en beter kunnen focussen op cloud en nieuwe activiteiten zoals AI en hybride services.

IBM zelf stelde eerder deze week ook Gary Cohn aan als vicevoorzitter en lid van het executive leadership team. Cohn was van januari 2017 tot april 2018 economisch adviseur van Donald Trump.

