Een voormalig medewerker van de Amerikaanse geheime dienst NSA probeerde vertrouwelijke informatie van de Verenigde Staten te verkopen aan een buitenlandse overheid. Dat stelt althans de FBI. De verdachte is aangeklaagd wegens spionage.

De dertigjarige man was eerder dit jaar korte tijd bij de NSA werkzaam. Op 29 juli, kort na zijn vertrek, zou hij via een versleutelde e-maildienst contact hebben opgenomen met iemand die zich voordeed als een buitenlandse agent, meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie. In werkelijkheid ging het om een undercover FBI-agent. De verdachte is op 28 september gearresteerd in Denver.

Passages uit documenten gedeeld

De verdachte zou de undercoveragent zeer gevoelige informatie over onder meer Amerikaanse cyberoperaties te koop hebben aangeboden. Hij deelde passages uit drie vertrouwelijke documenten evenals een volledig geheim document van Amerikaanse overheidsinstanties. Dat bleek achteraf uit logbestanden die aantoonden dat de vertrouwelijke documenten waren afgedrukt via het NSA-gebruikersaccount van de verdachte. De verdachte bood de informatie aan in ruil voor cryptovaluta. De voormalig NSA-medewerker zou tegen de FBI-agent hebben gezegd dat hij zo'n 237.000 dollar aan schulden had.

