Voor elke bedrijfsactiviteit, hoe klein of groot ook, is er een digitale oplossing om ze te verbeteren of te automatiseren. In zijn nieuwste boek, het tiende ondertussen, lijst digitaal expert Omar Mohout er honderd op, waaronder 21 van eigen bodem. Een voorsmaakje.

Digitale bedrijfstransformatie is het inzetten van digitale technologie in alle bedrijfsaspecten en de waardepropositie. In de praktijk gaat het over automatiseren, digitaliseren en het lanceren van digitale producten en diensten. Altijd met een glansrol voor het inzetten van data. Net zoals bij bedrijfsstrategie is het doel: omzetgroei, kostenverlaging en de concurrentiepositie versterken.

Voor veel bedrijven lijkt het uitvoeren van hun bedrijfsstrategie in het digitale tijdperk meer

vragen dan antwoorden op te roepen. Zeker als het raakt aan de essentie van hun bedrijfsmodel (de manier waarop een bedrijf waarde creëert, distribueert en capteert) en het operating model (het combineren en integreren van technologie met operationele capaciteiten dikwijls opgebouwd rond de klantreis).

Digitale technologie wordt door bedrijven ingezet als hefboom. Transformatie gaat niet over marginale verbeteringen, maar over 'orde van grootte' impact, een macht van 10 dus. Een hefboomwerking draait net om meer te doen met minder inspanning. Een betere klantervaring heeft bijvoorbeeld een samengestelde impact op de conversie- en winratio, klantentevredenheid, retentie én de bereidheid om meer te betalen en te kopen.

Kennis van het landschap aan beschikbare tools is cruciaal om de juiste investeringsbeslissingen te maken. De 100 doorgelichte tools die een bedrijf als hefboom kan inzetten bevinden zich op vier domeinen:

Het verbeteren van de klanten- ervaring: bijvoorbeeld een vlekkeloze omnichannel ervaring aanbieden

Het empoweren van medewerkers: bijvoorbeeld iedereen met klanteninteractie in real-time toegang geven tot data

Het automatiseren van processen: bijvoorbeeld vervang de veelheid aan spreadsheets door een geïntegreerde workflow

Het digitaliseren van het aanbod: bijvoorbeeld het connecteren van fysieke producten

© Die Keure

Voor elke bedrijfsactiviteit, hoe klein of groot ook, is er een digitale oplossing om ze te verbeteren of te automatiseren. We merken ook bij onze klanten dat ze door de bomen het bos niet meer zien en moeite hebben met het selecteren van de juiste tools en partners, een belangrijk knelpunt voor digitale transformatie executives die de rol van 'Chief of Tools' op zich nemen. En dit terwijl het technologielandschap exponentieel verandert en er constant nieuwe tools bijkomen (en verdwijnen) in de vele deelgebieden zoals: SaaS, app's, artificiële intelligentie, data analytics, IoT, machine learning, blockchain en meer. Geen wonder dat software sneller rot dan fruit. Ondertussen leven we niet meer mét computers, maar binnenin een gigantische geconnecteerde digitale machine die ons omringt en doordringt. In deze digitale habitat is concurreren zonder de juiste DX-tool stack als concurreren zonder elektriciteit.

'Wat ben je met een Rolls-Royce als er niemand een rijbewijs heeft?'

Bovendien is het ter beschikking hebben van digitale tools één ding. Ze effectief gebruiken is een ander verhaal en heel wat bedrijven worstelen hiermee. Wat ben je met een Rolls-Royce als er niemand een rijbewijs heeft? Er is een sterke correlatie tussen de adoptie van tools door werknemers en de digitale capaciteit van een bedrijf. De juiste digitale tools in de handen van de juiste mensen kunnen het verschil maken en medewerkers superkrachten geven. Een succesvolle digitale transformatie zorgt dan ook voor een 100% reskill van werknemers.

'100 Tools to Drive Digital Transformation- a practical toolbox for accelerated DX adoption' van Omar Mohout is een uitgave van Die Keure.

Digitale bedrijfstransformatie is het inzetten van digitale technologie in alle bedrijfsaspecten en de waardepropositie. In de praktijk gaat het over automatiseren, digitaliseren en het lanceren van digitale producten en diensten. Altijd met een glansrol voor het inzetten van data. Net zoals bij bedrijfsstrategie is het doel: omzetgroei, kostenverlaging en de concurrentiepositie versterken. Voor veel bedrijven lijkt het uitvoeren van hun bedrijfsstrategie in het digitale tijdperk meervragen dan antwoorden op te roepen. Zeker als het raakt aan de essentie van hun bedrijfsmodel (de manier waarop een bedrijf waarde creëert, distribueert en capteert) en het operating model (het combineren en integreren van technologie met operationele capaciteiten dikwijls opgebouwd rond de klantreis).Digitale technologie wordt door bedrijven ingezet als hefboom. Transformatie gaat niet over marginale verbeteringen, maar over 'orde van grootte' impact, een macht van 10 dus. Een hefboomwerking draait net om meer te doen met minder inspanning. Een betere klantervaring heeft bijvoorbeeld een samengestelde impact op de conversie- en winratio, klantentevredenheid, retentie én de bereidheid om meer te betalen en te kopen.Kennis van het landschap aan beschikbare tools is cruciaal om de juiste investeringsbeslissingen te maken. De 100 doorgelichte tools die een bedrijf als hefboom kan inzetten bevinden zich op vier domeinen:Voor elke bedrijfsactiviteit, hoe klein of groot ook, is er een digitale oplossing om ze te verbeteren of te automatiseren. We merken ook bij onze klanten dat ze door de bomen het bos niet meer zien en moeite hebben met het selecteren van de juiste tools en partners, een belangrijk knelpunt voor digitale transformatie executives die de rol van 'Chief of Tools' op zich nemen. En dit terwijl het technologielandschap exponentieel verandert en er constant nieuwe tools bijkomen (en verdwijnen) in de vele deelgebieden zoals: SaaS, app's, artificiële intelligentie, data analytics, IoT, machine learning, blockchain en meer. Geen wonder dat software sneller rot dan fruit. Ondertussen leven we niet meer mét computers, maar binnenin een gigantische geconnecteerde digitale machine die ons omringt en doordringt. In deze digitale habitat is concurreren zonder de juiste DX-tool stack als concurreren zonder elektriciteit.Bovendien is het ter beschikking hebben van digitale tools één ding. Ze effectief gebruiken is een ander verhaal en heel wat bedrijven worstelen hiermee. Wat ben je met een Rolls-Royce als er niemand een rijbewijs heeft? Er is een sterke correlatie tussen de adoptie van tools door werknemers en de digitale capaciteit van een bedrijf. De juiste digitale tools in de handen van de juiste mensen kunnen het verschil maken en medewerkers superkrachten geven. Een succesvolle digitale transformatie zorgt dan ook voor een 100% reskill van werknemers.