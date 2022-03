Wie met zijn gsm of tablet in de handen of op de schoot achter het stuur zit, riskeert vanaf donderdag 3 maart een boete van 174 euro. Dan gaat de aangekondigde verstrenging in, zo heeft minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) bevestigd.

Momenteel bedraagt de boete voor gsm-gebruik achter het stuur nog 116 euro. Die wordt dus verhoogd, en bovendien wordt de toepassing uitgebreid naar tablets, e-readers en aanverwante gadgets. Die mogen voortaan alleen gebruikt worden als ze in een houder zitten.

'Iedere verkeersdode is er een te veel'

'Behalve wanneer zijn voertuig stilstaat of geparkeerd is, mag de bestuurder geen mobiel elektronisch apparaat met een scherm gebruiken, vasthouden noch manipuleren, tenzij het in een daartoe bestemde houder aan het voertuig bevestigd is', zo staat in de wet die de afgelopen dagen in het Staatsblad werd gepubliceerd.

Volgens eerdere berichten vallen er elk jaar in België minstens 30 doden en 2.500 gewonden door smartphonegebruik aan het stuur. 'Iedere verkeersdode is er een te veel', zegt minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo). 'In verschillende studies stellen we vast dat er meer en meer ongelukken gebeuren, omdat mensen afgeleid zijn omdat ze hun gsm gebruiken terwijl ze rijden. We kunnen die houding hiermee nu aanpakken, want dit moet stoppen.'

