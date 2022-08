Twitter stelt haar Circle functie voor iedereen beschikbaar. Daarmee kan je tweets sturen die enkel kunnen bekeken worden door mensen die je zelf kiest.

Circles bestaat al een tijdje in een testfase voor een beperkt aantal gebruikers, maar is nu beschikbaar voor iedereen. Het laat toe om een tweet te plaatsen die niet voor iedereen beschikbaar is, maar voor een aantal zelfgekozen accounts.

Hoe werkt het?

Wanneer je een tweet opstelt kan je bovenaan 'kies publiek' selecteren en daar kiezen tussen 'Iedereen' of 'Twitter Circle'. Voor zover bekend kan je momenteel maar één circle aanmaken, dus geen aparte groepen voor hechte vrienden, werkcontacten of andere groepen.

© PVL

Je kan tot 150 mensen toevoegen. Twitter suggereert zelf accounts, doorgaans van mensen die elkaar wederzijds volgen en af en toe interacties hebben.

© PVL

Belangrijk om te weten: reacties van mensen uit je circle, of je eigen antwoorden daarop, zijn ook enkel zichtbaar voor je circle. Er kan dus wel een conversatie ontstaan, maar die blijft deels in gesloten kring.

Twitter heeft de functie niet zelf uitgevonden. Onder meer Google+ werkte al met een soortgelijke opzet waar het sociale netwerk toeliet om bepaalde posts voor geselecteerde groepen te hanteren. Ook Facebook heeft die mogelijkheid al jaren.

Voor Twitter lijkt ze echter een pak nuttiger omdat het medium per definitie zeer openbaar is, wat er kan toe leiden dat niet iedereen zomaar dingen wil posten, of dat er al eens (ongewenste) reactie komt van buitenstaanders, mensen die je niet volgt of die jou niet volgen. Eerder introduceerde Twitter al de mogelijkheid om reacties op tweets uit te schakelen, of enkel mogelijk te maken voor wie je zelf volgt of vermeldt.

