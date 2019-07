De maaltijdleveringsdienst zet normaal alleen onafhankelijke bezorgers in, maar stelt zijn platform vanaf vandaag/woensdag ook open voor dergelijke restaurants in 150 steden en gemeenten in België, Frankrijk, Italië, Polen, Portugal en Spanje.

In België zijn er volgens Uber Eats zowat 5.000 restaurants met eigen koeriers die in aanmerking komen om zich aan te sluiten. In totaal hoopt het platform verspreid over de zes Europese landen in zee te gaan met 120.000 restaurants die zelf bezorgers inschakelen, klinkt het.

Restaurants met koeriers zullen bij Uber Eats lagere servicekosten betalen dan eetgelegenheden die beroep doen op de koeriers van het platform. Voorts zijn er geen andere voorwaarden of beperkingen, klinkt het.

Het blijft restaurants ook vrij om via andere websites of platformen maaltijden aan te bieden. Tijdens piekuren, of om klanten te bedienen in nieuwe wijken, kunnen de restaurants met eigen bezorgers ook steeds een beroep doen op de onafhankelijke koeriers van Uber Eats. In die gevallen gelden dan wel de normale servicekosten.

Wereldwijd werkt Uber Eats samen met zowat 220.000 restaurants in meer dan 500 steden.