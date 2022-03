In 2021 werden ongeveer één op vier juridische stukken digitaal neergelegd. Dat is mogelijk sinds 2017, maar nu meer hoven en rechtbanken instappen, loopt het beter dan verwacht.

Tot 2017 konden stukken, conclusies, brieven en verzoekschriften enkel op papier worden ingediend. Sindsdien heeft Justitie het digitale platform e-Deposit, waar de afgelopen jaren verschillende hoven en rechtbanken mee zijn begonnen. Volgens minister van Justitie Vincent Van Quickenborne is de werkwijze intussen al goed ingeburgerd in de burgerlijke rechtbanken. Tegen eind dit jaar moet het ook op alle strafrechtbanken geïmplementeerd zijn. Daar duurt het proces iets langer omdat er nog geen inventarissysteem was, dat is er intussen met e-Inventaris.

Na de start van e-Deposit in 2017 werden er het jaar nadien 92.343 stukken digitaal neergelegd. In 2019 liep dat op naar 367.657. Tegen 2020 stond de teller op 854.269, onder meer omdat sinds eind 2020 ook de vredegerechten er gebruik van maakten.

De ambitie was om afgelopen jaar de kaap van één miljoen te halen en die doelstelling is met 1.102.367 neerleggingen ruim overschreden. In totaal is dat 25 procent van het totale aantal stukken, er is dus nog wel marge voor digitale groei.

Tijdswinst bij (en voor) de griffie

'De digitale trein raakt eindelijk op snelheid bij justitie,' zegt minister Van Quickenborne. 'Op korte tijd raakte het digitaal indienen meer en meer ingeburgerd. Elke burger en advocaat moet op termijn alle stukken digitaal kunnen neerleggen. Daarom doen we volop verder om de laatste obstakels weg te werken. Ook voor de griffiers scheelt het heel wat in administratieve werklast. Zo is er bij de rechtbanken meer tijd om de mensen kwalitatief bij te staan en vooruit te helpen.'

Ook de coronacrisis gaf de digitalisering wind in de zeilen. Sinds het begin twee jaar geleden kunnen ook advocaten en burgers verzoekschriften digitaal indienen op eender welk moment van de dag. Ook dat gebeurde tot dan nog op papier.

Dat maakt dat burgers of advocaten zich niet langer fysiek naar de griffie moeten verplaatsen, binnen de openingsuren, maar het verlicht ook de administratieve werklast voor de griffiers en de burgers. Zo moesten sommige documenten fysiek in achtvoud worden opgevraagd, zoals de ontbinding van een huurcontract. Die moesten ook voorzien worden van de nodige stempels. Digitaal valt dat weg, wat elke partij tijd en werk bespaart.

