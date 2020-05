Tim Bray, vicepresident bij Amazon Web Services, heeft ontslag genomen uit protest tegen de manier waarop het bedrijf met zijn werknemers, en dan vooral zijn magazijnwerkers, omgaat. De man werkte meer dan vijf jaar voor de retailgigant.

De vp licht zijn beslissing toe in een blogpost, waarin hij zijn ongenoegen uit over de manier waarop Amazon met de covid-19 crisis omgaat. Het bedrijf heeft de voorbije weken meerdere magazijnwerkers ontslagen die protesteerden tegen hun werkomstandigheden. Die zijn volgens de medewerkers onveilig, omdat er te weinig mondmaskers en ontsmettingsmiddel zou zijn, laat staan tijd en ruimte om je af te zonderen, of ondersteuning voor zij die thuis willen blijven omdat ze zich ziek voelen.

Volgens Amazon werden de werknemers niet ontslagen om hun protest, maar om het breken van interne regels. Het bedrijf haalde hetzelfde, verder niet toegelichte, excuus boven om ook enkele kantoorwerkers te ontslaan die de magazijnwerkers ondersteuning hadden gegeven bij hun protest.

Bray zegt dat hij niet langer deel wil uitmaken van een bedrijf dat zich zo gedraagt. Hij schrijft dat hij zijn ongenoegen heeft geuit via de geijkte kanalen, maar dat hij de ontslagen ziet als een symptoom van een toxische werkcultuur. "Ik kies ervoor om dat vergif niet te dienen, noch om het te drinken", aldus Bray.

Tim Bray werkte voor AWS sinds 2014. Hij is software-ingenieur sinds de jaren tachtig en was onder meer in dienst bij Sun Microsystems en Google. Bray is een van de originele co-auteurs van de XML-standaard.

