OneBonsai voert een kapitaalsverhoging door. Het VR-bedrijf haalde investeringen op bij twee business angels van het Business Angels Netwerk Vlaanderen.

OneBonsai ontwikkelt VR-oplossingen en -trainingen op maat voor bedrijven. Met 200.000 euro van twee business angels, en 100.000 euro van twee andere investeerders, haalt het in deze kapitaalsronde een som van 300.000 euro op. Daarmee wil het bedrijfje zich verder verdiepen op de Europese markt en het sales-en ontwikkelingsteam uitbreiden.

De uitbreiding komt niet toevallig nu. OneBonsai biedt onder meer industriële veiligheidstrainingen aan, en trainingen voor medisch personeel. Dat gebeurt in virtual reality, en dus op afstand, waardoor het bedrijf de voorbije maanden de vraag naar zijn oplossingen zag groeien.

OneBonsai werkt onder meer voor enkele grote spelers in de gezondheidszorg, werehousing, defensie en de maakindustrie, via een Sofware-as-a-Service-model. Het zag in 2019 zijn omzet verdrievoudigen, en wil zich nu dus verder op de Europese markt storten.

Voor het Business Angels Netwerk Vlaanderen is deze financiering de vierhonderste deal in zijn bestaan. Dat is een Europees record. Het netwerk bestaat sinds 2004 en heeft in die tijd 1.506 projecten voorgelegd aan investeerders.

